JPNN.com - Ekonomi - Properti

Rumah Korban Banjir Sumatra Harus Lebih Tahan Bencana

Jumat, 02 Januari 2026 – 13:02 WIB
Rumah Korban Banjir Sumatra Harus Lebih Tahan Bencana
Presiden Prabowo meninjau pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang. Foto: ss.YouTube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana di Sumatra harus didesain lebih baik.

Hal itu menurut AHY sapaan Agus Harimurti, untuk meminimalkan risiko bencana yang bakal terjadi di masa depan.

"Kami tidak ingin hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik sekaligus mencegah timbulnya bencana berikutnya," kata AHY dikutip Jumat (2/1).

AHY menyampaikan Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan dengan matang tata ruang serta ketersediaan lahan untuk relokasi maupun pembangunan perumahan permanen.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat juga diminta mempercepat pembangunan rumah sesuai tingkat kerusakan.

"Secara intuisi, rumah rusak berat jadi prioritas. Namun jika rumah rusak ringan bisa segera diperbaiki, pengungsi dapat lebih cepat kembali ke rumah masing-masing sehingga beban camp pengungsian berkurang," katanya.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini pemerintah akan terus mengerahkan sumber daya agar hunian yang dibangun aman dan layak, sebagai langkah strategis mempercepat pemulihan kehidupan warga Aceh Tamiang.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis, untuk membahas pembangunan 600 hunian sementara bagi warga terdampak banjir.

Pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana di Sumatra harus didesain lebih baik. Terpenting tahan terhadap bencana

TAGS   bencana sumatra  Banjir Bandang  Aceh Tamiang  AHY  Agus Harimurti Yudhoyono 
