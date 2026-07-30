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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rumah Lama Memanggil, Jaja Resmi Kembali ke Madura United

Kamis, 30 Juli 2026 – 19:21 WIB
Rumah Lama Memanggil, Jaja Resmi Kembali ke Madura United - JPNN.COM
Hugo Gomes a.k.a Jaja resmi pulang ke Madura United setelah dua musim berseragam Dewa United. Foto: Instagram/hugo_goomes.

jpnn.com - Madura United membuat gebrakan penting menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab resmi memulangkan Hugo Gomes atau yang lebih dikenal dengan sapaan Jaja.

Setelah sempat memperkuat Dewa United selama dua musim, Jaja kini kembali mengenakan jersei kebanggaan masyarakat Madura.

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Direktur Madura United Annisa Zhafarina menyebut keputusan membawa pulang Jaja bukan sekadar menghadirkan kembali sosok yang pernah dicintai suporter.

Manajemen menilai pemain berusia 31 tahun tersebut masih memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas tim.

"Dengan bangga kami mengumumkan kembalinya Hugo Gomes ke keluarga besar Madura United. Bagi kami dan seluruh pendukung setia di Madura, Jaja bukan sekadar pemain hebat, tetapi sudah menjadi bagian dari jiwa tim ini," ujarnya.

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Bukan Sekadar Reuni

Manajemen Madura United memastikan perekrutan Jaja telah melalui berbagai pertimbangan. Klub melihat pemain asal Brasil itu masih mampu menjadi salah satu pilar utama untuk mengangkat performa tim pada musim mendatang.

Annisa menegaskan kepulangan mantan pemain andalan mereka itu merupakan bagian dari rencana jangka panjang, bukan sekadar memenuhi keinginan publik yang merindukan aksinya.

Madura United resmi memulangkan Jaja. Di balik reuni dengan Laskar Sape Kerrab, tersimpan strategi besar

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TAGS   Madura United  Jaja  Hugo Gomes  Super League  Dewa United 
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