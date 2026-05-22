Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Rumah Lansia di Cigadung Bandung Dirampok, Begini Kronologinya

Jumat, 22 Mei 2026 – 11:31 WIB
Rumah Lansia di Cigadung Bandung Dirampok, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Ilustrasi garis polisi di lokasi perampokan. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang lansia berinisial AHS (78 tahun) menjadi korban perampokan di rumah yang berlokasi di Jalan Cigadung Raya Timur, Kota Bandung.

Peristiwa perampokan itu terjadi pada Kamis (21/5/2026) siang, dan pelaku menodongkan pisau ke leher korban.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengonfirmasi, adanya peristiwa perampokan itu.

Baca Juga:

"Iya betul. Kejadiannya jam 11.30 WIB," kata Anton saat dikonfirmasi, Jumat (22/5).

Anton menjelaskan, pelaku yang diduga berjumlah dua orang itu datang dengan penutup wajah.

Sebelum masuk ke rumah korban, pelaku sempat merusak CCTV yang ada di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Ketika pelaku masuk ke dalam rumah, korban tengah berada di dalam kamar seorang diri.

Korban tidak menyadari bahwa rumahnya didatangi oleh maling.

Seorang lansia berinisial AHS menjadi korban perampokan di sebuah rumah di Cigadung, Kota Bandung. Pelaku menodongkan pisau di leher korban, sepeda motor raib.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perampokan  Perampok  Bandung  Jawa Barat 
BERITA PERAMPOKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp