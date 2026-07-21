Rumah Maggot Depok, Ubah Sampah Dapur Menjadi Peluang Usaha Warga

jpnn.com - SISA makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan kini memiliki tujuan baru. Warga Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, mengumpulkan sampah organik rumah tangga untuk diolah menjadi pakan maggot sekaligus membuka peluang ekonomi.

Upaya tersebut diperkuat dengan diresmikannya Rumah Maggot Garudafood di Depok Jaya pada Selasa, 21 Juli 2026. Fasilitas serupa juga dibangun di Kelurahan Jatijajar dan Sukmajaya sebagai bagian dari pengembangan Program Kampung Wirausaha Maggot yang berjalan sejak 2024.

"Rumah maggot ini menjadi tempat pembudidayaan larva Black Soldier Fly atau BSF," kata Ketua Kelompok Budi daya Maggot Depok Jaya, Hadijah, Selasa (21/7).

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Dia menjelaskan, larva tersebut mampu mengurai sampah sisa makanan rumah tangga, kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Sisa hasil penguraiannya juga berpotensi diolah menjadi pupuk organik.

Hadijah menyebutkan kelompoknya lebih dahulu belajar dari kelompok binaan di Kelurahan Limo. Mereka kemudian mendapatkan pendampingan teknis dari Biomagg dan dukungan pembangunan fasilitas dari Garudafood.

Pada panen perdana, kelompok tersebut berhasil menghasilkan sekitar 20 kilogram maggot. Namun, bagi Hadijah, perubahan perilaku warga menjadi capaian yang tidak kalah penting.

“Yang paling mengharukan adalah melihat antusiasme warga sekitar yang kini secara mandiri membawa sampah organik mereka ke sini. Rumah maggot ini hadir sebagai solusi nyata dalam mengurai permasalahan sampah organik di lingkungan kami,” ujarnya.

Program Kampung Wirausaha Maggot kini telah menjangkau tujuh kelurahan di Kota Depok, yakni Jatijajar, Sukmajaya, Depok Jaya, Limo, Meruyung, Tanah Baru, dan Jatimulya.