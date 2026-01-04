Rumah Makan di Makassar Diteror Kepala Kambing

jpnn.com, MAKASSAR - Salah satu rumah makan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar, Sulawesi Selatan, mendapat teror kepala kambing dalam kardus.

Polisi Polsek Panakukang masih mendalami aksi teror ini.

"Pemilik warung sudah melapor di kantor. Awalnya dikira kepala anjing karena mirip, tetapi ternyata kepala kambing," ujar Kanit Reskrim Polsek Panakukang Iptu Nasrullah saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sabtu.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (2/1/2026) sekitar pukul 20.40 WITA.

Pemilik rumah makan di Jalan Abdullah Daeng Sirua dikagetkan adanya bungkusan misterius berupa plastik kresek warna merah berisi kardus cokelat.

Atas penemuan paket tersebut di depan rumah makan, pemiliknya lalu curiga dan memanggil polisi atas kiriman tersebut. Dari video viral di media sosial, terlihat anggota polisi memeriksa bungkusan tersebut.

Dalam unggahannya, awal dikira kepala anjing, namun setelah dibuka ternyata kepala kambing yang mengeluarkan bau tidak sedap. Bhabinkamtibmas Kelurahan Karampuang, wilayah kerja Polsek Panakukang Aiptu Sahri membenarkan hal tersebut.

Dalam potongan video viral tersebut, terlihat polisi beserta pemilik warung membuang kepala kambing itu ke tempat sampah. Sejauh ini penyidik Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan serta motifnya.