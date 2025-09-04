Rumah Mewah di Kalideres Jakbar Terbakar, 2 Orang Tewas

jpnn.com, JAKARTA - Rumah mewah di kawasan Citra Garden 8, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar pada Kamis pagi sekitar pukul 05.04 WIB.

Petugas pemadam kebakaran menemukan dua orang tewas dalam peristiwa itu.

"Ditemukan dua korban (tewas) di lantai 2 rumah. Korban pertama di kamar mandi, atas nama Abun (50), korban kedua di kamar tidur, atas nama Arianto (20)," ujar Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syarifudin saat dikonfirmasi, Kamis.

Syarif mengatakan warga sempat berupaya memadamkan api, tetapi api malah menyebar.

"Warga sudah berusaha memadamkan dengan lima tabung alat pemadam api ringan (APAR), namun api sudah mulai menyebar. Korban ditemukan setelah petugas melakukan proses pendinginan," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya menerjunkan 75 personel dengan 15 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang melanda rumah berlantai 2 dengan luas sekitar 60 meter persegi itu.

"Kerugian diperkirakan mencapai Rp305.640.000," tuturnya. (antara/jpnn)