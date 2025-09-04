Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Rumah Mewah di Kalideres Jakbar Terbakar, 2 Orang Tewas

Kamis, 04 September 2025 – 11:20 WIB
Rumah Mewah di Kalideres Jakbar Terbakar, 2 Orang Tewas - JPNN.COM
Ilustrasi kebakaran. Sebuah toko petasan di Bogor, ludes. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rumah mewah di kawasan Citra Garden 8, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar pada Kamis pagi sekitar pukul 05.04 WIB.

Petugas pemadam kebakaran menemukan dua orang tewas dalam peristiwa itu.

"Ditemukan dua korban (tewas) di lantai 2 rumah. Korban pertama di kamar mandi, atas nama Abun (50), korban kedua di kamar tidur, atas nama Arianto (20)," ujar Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syarifudin saat dikonfirmasi, Kamis.

Baca Juga:

Syarif mengatakan warga sempat berupaya memadamkan api, tetapi api malah menyebar.

"Warga sudah berusaha memadamkan dengan lima tabung alat pemadam api ringan (APAR), namun api sudah mulai menyebar. Korban ditemukan setelah petugas melakukan proses pendinginan," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya menerjunkan 75 personel dengan 15 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang melanda rumah berlantai 2 dengan luas sekitar 60 meter persegi itu.

Baca Juga:

"Kerugian diperkirakan mencapai Rp305.640.000," tuturnya. (antara/jpnn)

Dua korban ditemukan tewas di kamar mandi dan kamar tidur di rumah mewah yang hangus terbakar di Kalideres, Jakbar.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kalideres  Jakbar  Rumah mewah terbakar  Kebakaran Rumah 
BERITA KALIDERES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp