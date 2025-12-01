Rumah Mewah di Pademangan Jakut Disatroni Perampok

jpnn.com, JAKARTA - Rumah mewah tiga lantai di Jalan Pademangan 4 Gang 31, RT 10/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, disatroni perampok.

Perampokan terjadi pada Rabu siang ketika lingkungan sepi.

"Mereka dirampok maling dan sejumlah barang berharga dibawa kabur pada Rabu siang," kata Ketua RT 10/01 Kelurahan Pademangan Timur Etty, Rabu.

Dia mengatakan baru dapat informasi setelah ada warga di depan rumah korban melapor dan langsung menghubungi polisi.

Kemudian setelah menghubungi polisi, Etty mendatangi ke tempat kejadian untuk memeriksa dan mencari informasi lengkap.

Menurut dia, aksi perampokan ini terjadi saat suasananya lagi sepi ditambah hujan yang mengguyur sejak pagi hingga siang hari.

"Jadi, di dalam rumah itu cuma ada seorang perempuan dan anak kecil. Mereka berdua sedang di lantai dua dan penghuni lain sedang berada di luar rumah," katanya.

Etty mengatakan perempuan itu mengaku melihat pelaku berjumlah tiga orang mengenakan pakaian jas hujan.