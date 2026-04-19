Rumah Murah Buat PPPK, Tak Selalu Tersedia, Semoga Stok Masih Ada

jpnn.com - KUDUS - Bank Jateng Cabang Kudus, Jawa Tengah menyediakan fasilitas kredit rumah dengan bunga ringan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk memiliki rumah dalam kegiatan miniekspo yang digelar pada 13–24 April 2026.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Kudus Risdiyanto mengatakan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang ditawarkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya sebesar 5 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen.

Dalam miniekspo tersebut, Bank Jateng menggandeng empat pengembang perumahan di Kabupaten Kudus untuk menyediakan berbagai pilihan hunian terjangkau.

ASN PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, dipersilakan memanfaatkan kesempatan tersebut selama unit masih tersedia.

"Senyampang stoknya masih ada, silakan dimanfaatkan, karena unit KPR FLPP tidak selalu tersedia setiap saat," kata Risdiyanto.

Sementara itu, perwakilan pengembang Bhumi Muria Alaya Group Wahyu Putra mengungkapkan pihaknya menyediakan rumah tipe 30/60 melalui skema KPR FLPP dengan harga Rp185 juta.

Untuk tenor pinjaman 20 tahun, cicilan per bulan sebesar Rp1,08 juta. Untuk tenor 15 tahun sebesar Rp1,29 juta per bulan, dan 10 tahun sebesar Rp1,73 juta per bulan.