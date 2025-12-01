Rumah Mustahik di Pesawaran Direnovasi agar Lebih Layak Huni

jpnn.com, LAMPUNG - BAZNAS melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi mustahik di Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu melalui penyediaan hunian yang aman dan layak.

Salah satu penerima bantuan adalah Nenek Sapuan, lansia yang tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan.

Rumahnya sebelumnya berada dalam kondisi memprihatinkan dengan dinding kayu lapuk dan atap seng yang sering bocor saat hujan.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menyatakan bahwa program perbaikan rumah menjadi bentuk komitmen BAZNAS dalam memberikan bantuan langsung yang manfaatnya dapat dirasakan oleh para mustahik.

Dia menegaskan pentingnya hunian yang layak bagi kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

“BAZNAS ingin memastikan para mustahik, terutama lansia seperti Nenek Sapuan, dapat tinggal di rumah yang lebih layak dan aman,” ujar Saidah, dalam keterangannya, Senin (1/12).

Perbaikan rumah dilakukan melalui penggantian dinding kayu yang rapuh dengan material tembok yang lebih kokoh, serta perbaikan atap yang sebelumnya bocor.