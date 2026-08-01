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JPNN.com - Kriminal

Rumah Polisi Dirusak Sekelompok Orang Saat Selidiki OKT

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 14:36 WIB
Rumah Polisi Dirusak Sekelompok Orang Saat Selidiki OKT - JPNN.COM
Kondisi pagar rumah kontrakan anggota polisi yang dirusak oleh sekelompok orang. ANTARA/HO-Tangkap Layar Video WAG

jpnn.com, KARAWANG - Rumah kontrakan anggota polisi dirusak saat petugas menyelidikan kasus peredaran obat keras tertentu (OKT) di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jabar, pada Kamis malam (30/7).

Kasi Humas Polresta Karawang Ipda Cep Wildan mengatakan kasus ini dalam penyelidikan.

Menurut dia, penyelidikan bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dan peredaran obat keras tertentu di wilayah Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari.

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"Setelah melakukan observasi dan pengumpulan keterangan, petugas mendatangi lokasi serta mengamankan dua sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut karena ditinggalkan pemiliknya saat petugas datang," kata Ipda Cep, Jumat.

Dia menyatakan pada malam harinya, sekelompok orang diduga mendatangi rumah kontrakan anggota Polri dengan membawa senjata tajam, merusak pagar dan kaca rumah, merusak sejumlah kendaraan, serta membawa kembali dua sepeda motor yang sebelumnya diamankan petugas.

Saat kejadian, anggota Polri yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan diri dan meminta bantuan sehingga warga serta aparat kepolisian segera datang ke lokasi.

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Menurut Cep Wildan, kelompok tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan situasi kembali terkendali.

Saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa para saksi, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi perusakan maupun dugaan penghalangan proses penegakan hukum.

Rumah kontrakan anggota polisi dirusak saat petugas menyelidikan kasus peredaran obat keras tertentu (OKT).

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TAGS   Polisi  obat keras  obat keras tertentu  Polresta Karawang 
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