Rumah Ramah Lansia yang Nyaman untuk Semua Generasi Cuma di Pasadena 1 at PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Pasadena 1 at PIK2 menawarkan konsep hunian ramah lansia hingga privasi keluarga muda pertama di Indonesia besutan Agung Sedayu Group.

Pasadena 1 at PIK2 dikembangkan dengan pendekatan berbeda. Sejak awal, rumah-rumah di kluster ini dirancang agar aman dan nyaman bagi penghuni usia lanjut, sekaligus tetap relevan untuk keluarga modern. Hasilnya adalah hunian yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberi rasa tenang bagi seluruh anggota keluarga.

Setiap unit di Pasadena 1 at PIK2 menyediakan kamar tidur di lantai bawah yang terintegrasi dengan kamar mandi berhand railing. Fitur ini memungkinkan orang tua beraktivitas sehari-hari tanpa harus naik turun tangga, sehingga risiko cedera dapat diminimalkan.

Baca Juga: Gibran Dukung Menara Syariah PIK2 Jadi Pusat Ekonomi Islam Dunia

Pilihan tipe rumah pun beragam, mulai dari 5 x 12 meter, 6 x 12 meter, hingga 7 x 12 meter.

Sementara itu, kebutuhan keluarga muda tetap terakomodasi melalui desain dua lantai dengan tiga hingga empat kamar tidur. Kamar utama dan kamar anak berada di lantai atas, menciptakan ruang privat yang tetap terpisah dari area orang tua. Tata ruang seperti ini membuat interaksi lintas generasi terasa alami tanpa mengorbankan kenyamanan masing-masing.

Nuansa rumah yang hangat juga diperkuat dengan kehadiran taman mungil di setiap unit. Elemen hijau ini menjadi ruang relaksasi sederhana, sekaligus memberikan suasana asri yang dibutuhkan lansia untuk menjaga kualitas hidup sehari-hari.

Baca Juga: NICE PIK2 Resmi Kantongi Izin Fasilitas TPPB dari Kanwil Bea Cukai Banten

Kenyamanan tidak hanya dirasakan di dalam rumah. Lingkungan kluster Pasadena 1 at PIK2 dirancang dengan jalan yang lebar dan aman, memudahkan mobilitas lansia serta akses kendaraan darurat. Dari kluster ini, penghuni dapat menjangkau sekitar 25 fasilitas utama dengan berjalan kaki, serta lebih dari 100 fasilitas lain yang tersebar di kawasan PIK2.

Di dalam kawasan Pasadena PIK2 sendiri, tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti town center, clubhouse, supermarket, restoran, Pasadena Hub, universitas, sekolah, Rumah Sakit Primaya, hingga sport center.