Rumah Sehat BAZNAS Berau Cegah Stunting lewat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

jpnn.com, BERAU - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK) dalam semangat kemerdekaan RI.

Upaya ini dilakukan dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan M.A. mengatakan kegiatan ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Berau.

Baca Juga: Rakornas dan BAZNAS Awards 2025 Jadi Langkah Konkret Dukung Asta Cita Presiden

Tim rumah sehat BAZNAS dengan sigap melayani para ibu dan anak mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan mengukur lingkar kepala balita sebagai bagian dari deteksi dini risiko stunting.

“Selain pemeriksaan untuk balita, masyarakat juga mendapatkan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan praktik hidup sehat,” kata Saidah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/8).

Saidah menjelaskan, selain pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan, Tim rumah sehat BAZNAS juga memberikan stimulasi anak dan PMT (pemberian makanan tambahan) untuk pemulihan gizi. PMT yang diberikan berupa bubur kacang hijau yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita.

Baca Juga: BAZNAS Salurkan Bantuan Program ZChicken untuk Mustahik di Tangerang

“Jadi, selain pemeriksaan untuk balita, juga dilakukan pemeriksaan untuk ibu-ibu, seperti pemeriksaan status gizi, pemeriksaan lab sederhana, sosialisasi DIK, penyuluhan, teras sehat berupa pemberian sikat gigi, dan pemberian PMT berupa bubur kacang hijau,” kata Saidah.

Menurut Saidah program ini sangat penting apabila menjadi program rutin di kabupaten Berau. Dengan begitu, pengetahuan masyarakat akan bertambah dan masyarakat akan mulai memahami pentingnya menjaga kesehatan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak-anak mereka dengan baik.