Rumah Sehat BAZNAS Gelar Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Desa Pelawa Baru

jpnn.com, PARIGI MOUTONG - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS (RSB) memberikan layanan kesehatan gratis bagi mustahik di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Selasa (12/8).

Kegiatan ini mencakup penyuluhan kesehatan, pemeriksaan fisik, penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, serta tes laboratorium sederhana untuk memeriksa kadar asam urat, kolesterol, dan gula darah.

Ratusan warga setempat memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan mengatakan layanan ini merupakan peran zakat dalam membantu masyarakat menjaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

“Kami ingin memastikan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, memiliki akses pemeriksaan kesehatan yang memadai. Ini adalah bentuk nyata manfaat zakat yang langsung dirasakan,” ujarnya.

Menurut Saidah, layanan tersebut tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi kesehatan.

Baca Juga: Tim RSB Berikan Layanan Kesehatan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta

“Kami selalu menyertakan penyuluhan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga pola makan, berolahraga teratur, dan melakukan pemeriksaan berkala,” katanya.

Saidah berharap kegiatan ini dapat mendorong kesadaran warga untuk rutin memantau kondisi kesehatan sejak dini.