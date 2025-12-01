Rumah Singgah Lions Sediakan Tempat Tinggal Bagi Keluarga Anak Penderita Kanker dari Berbagai Daerah, Gratis!

jpnn.com, JAKARTA - Lions Club Jakarta Selatan Tulip kembali menunjukkan komitmennya dalam pelayanan kemanusiaan khususnya dalam mendukung anak-anak pejuang kanker.

Salah satunya dengan menyediakan tempat tinggal gratis bagi keluarga anak penderita kanker dari luar daerah yang menjalani pengobatan di Jakarta, seperti di RS Dharmais.

Dalam acara ini, Lions Club Jakarta Selatan Tulip berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI). Tidak itu saja, Lions Club juga turut berkontribusi dalam pembangunan Rumah Singgah Lions.

Rumah Singgah Lions adalah fasilitas yang dikelola Yayasan Lions Indonesia untuk menyediakan tempat tinggal gratis bagi keluarga anak penderita kanker dari luar daerah yang menjalani pengobatan di Jakarta, seperti di RS Dharmais.

Acara berlangsung di Hadi Prana, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Puri, sebagai bentuk dukungan penyediaan tempat untuk kegiatan penggalangan dana.

Sebagai bagian dari Lions Clubs International yang hadir di lebih dari 200 negara, Lions Club Jakarta Selatan Tulip menjalankan pelayanan berdasarkan 8 Pilar Pelayanan Lions, yaitu: Vision (Penglihatan), Diabetes, Environment (Lingkungan), Hunger (Ketahanan Pangan), Childhood Cancer (Kanker Anak), Humanitarian (Layanan Kemanusiaan), Youth (Pengembangan Pemuda), dan Disaster Relief (Bantuan Bencana) Pada kesempatan kali ini, fokus utama adalah pilar Childhood Cancer, sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yang sedang menjalani pengobatan kanker dan keluarga yang mendampingi.

Presiden Lions Club Jakarta Selatan Tulip, Lolita Djong, menyampaikan bahwa klub secara khusus memberikan kontribusi nyata berupa penyediaan perlengkapan fasilitas Rumah Singgah YKAI, guna mendukung kenyamanan dan kebutuhan keluarga pasien selama masa pengobatan.

Selain itu, Lions Club Jakarta Selatan Tulip juga ikut berpartisipasi dalam dukungan dana untuk Pembangunan Rumah Singgah Lions yang dikerjakan Bersama klub Lions lainnya sebagai bagian dari program pelayanan berkelanjutan.