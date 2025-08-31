Rumah Sri Mulyani Dijarah Massa, Gelombang Kedua Paling Mengerikan

jpnn.com - JAKARTA – Rumah Sri Mulyani Indrawati dijarah massa pada Minggu (31/8) dini hari.

Rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dijarah massa berlokasi di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan.

Seorang petugas pengamanan di rumah itu, Joko Sutrisno, mengatakan, aksi penjarahan dilakukan sekelompok orang tak dikenal berlangsung dua gelombang.

"Gelombang pertama sekitar jam satu (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga (dini hari)," kata staf pengamanan di rumah itu, Joko Sutrisno, kepada ANTARA pada Minggu sekitar jam 05.00 pagi.

Kesaksian Joko sejalan dengan keterangan beberapa warga termasuk seorang warga yang meminta disapa dengan Renzi saja.

Keterangan sama disampaikan tiga tenaga satuan pengamanan di mulut komplek Mandar dan seberang jalan komplek itu, yang berjarak sekitar 150-160 meter dari rumah yang dijarah.

"Bu Sri (Mulyani) tidak ada di rumah kok," kata Renzi, yang diamini Joko Sutrisno.

Joko mengatakan bahwa hanya dirinya dan satu keluarga dari kerabat di rumah itu.