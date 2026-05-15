Rumah Tahfiz di Sumsel Berkembang Pesat, Gubernur Herman Deru: Saya Sejujurnya Terharu

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menghadiri pembukaan kegiatan Khotmul Qur'an dan Imtihan Akbar Angkatan III Tartil, Tahfidz, dan Turjuman Metode Ummi yang diselenggarakan Ummi Palembang di Grand Ballroom Golden Sriwijaya, Kamis (14/5).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai lembaga rumah tahfiz di Sumsel sebagai bagian dari penguatan pendidikan Al-Qur'an dan pembinaan generasi Qurani.

Panitia Munaqosyah dan Khotmul Quran Akbar Metode Ummi, Maliki Utama Putra mengatakan program tersebut telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan.

Pada tahun ini, Ummi Palembang meluluskan 149 peserta dari berbagai lembaga rumah tahfiz di Sumsel.

Menurut Maliki, perkembangan rumah tahfidz di Sumsel menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan Al-Qur'an.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru dalam sambutannya mengaku terharu melihat perkembangan program rumah tahfiz yang sebelumnya menjadi salah satu program unggulannya pada periode pertama kepemimpinannya.

“Saya sejujurnya terharu, karena ini program saya di periode pertama, satu desa satu rumah tahfiz,” kata Herman Deru dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Dia mengaku sempat hampir tidak percaya program tersebut dapat berkembang pesat.