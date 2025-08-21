Close Banner Apps JPNN.com
Rumah Tangga Bermasalah, Suami Cucu Mooryati Soedibyo Malah Pamer Foto Bareng Cewek

Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:36 WIB
Cucu Mooryati Soedibyo, Kusuma Anggraini bersama suaminya, Kompol Arif Purnama Oktora. Foto: Instagram/ninik102

jpnn.com, JAKARTA - Kisruh rumah tangga antara Kusuma Anggraini atau Ninik, cucu dari pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo, dengan sang suami, Arif Purnama Oktora, kembali jadi sorotan publik.

Di tengah prahara yang belum reda, Arif yang merupakan seorang perwira polisi, justru mengunggah foto-foto dirinya tengah berolahraga padel bersama beberapa wanita cantik.

Foto-foto tersebut diperlihatkan melalui akun Instagram pribadinya, @arif.oktora2010, pada Kamis (21/8/2025).

Dalam unggahan tersebut, Arif tampak berbaur dengan sejumlah perempuan berparas menawan dan juga beberapa pria.

Foto itu pun langsung mengundang perhatian warganet karena diunggah di saat rumah tangganya sedang gonjang-ganjing.

Sebelumnya, Ninik sudah lebih dahulu menuding Arif berselingkuh dengan seorang selebgram bernama Iris Wullur.

Namun, Iris membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, ia hanya baru mengenal Arif karena sama-sama tergabung dalam klub olahraga padel.

Drama ini makin panas ketika Ninik mengunggah foto seorang pria yang diduga Arif tengah merangkul pinggang wanita berambut panjang yang disebut-sebut mirip Iris.

Rumah tangga Ninik cucu Mooryati Soedibyo kisruh, suami pamer foto bareng wanita cantik di IG.

