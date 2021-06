Rumah Tangga Jun Ji Hyun Diisukan Retak, Soal Orang Ketiga?

jpnn.com - Rumah tangga aktris terkenal Korea Selatan, Jun Ji Hyun dan suaminya, Choi Joon Hyuk, dikabarkan berada di ujung tanduk.



Kabar mengejutkan ini diungkap kanal Garo Sero Institute di YouTube, salah satu outlet hiburan dan politik sayap kanan.



Garo Sero Institute mengeklaim bahwa rumah tangga Jun Ji Hyun dan suaminya berada di ambang perceraian.



Namun, bintang K-drama Legend Of The Blue Sea itu menolak untuk bercerai secara resmi karena dapat membahayakan kontrak iklannya.



Terutama dengan perusahaan yang menambahkan biaya penalti besar jika model mereka menyebabkan pemberitaan negatif karena skandal.

Melalui siaran terbaru pada Rabu (2/6), disebutkan bahwa Choi Joon Hyuk telah pergi dari rumah karena tak ingin lagi tinggal bersama Jun Ji Hyun.



Mereka bahkan menyebut bahwa kabar perpisahan bintang drama My Love From The Star itu sudah beredar selama enam bulan terakhir.



Selama waktu itu pula aktris berusia 39 tahun itu dan suami berusaha memperbaiki masalah, tetapi gagal.



"Pikiran Jun Ji Hyun saat ini sangat rumit. Saya dengar dia bahkan mempertimbangkan untuk pindah ke negara lain. Dia ingin menutupinya dengan baik," ujar Kim Young Ho, Garo Sero Institute, dilansir dari Koreaboo, dikutip JPNN, Kamis (3/6).



Dengan hati-hati, Kim Young Ho juga mengatakan kemungkinan adanya perempuan lain dan perselingkuhan Choi Joon Hyuk sebagai penyebab perceraian.



"Saya juga mendengar bahwa ada seorang wanita (berbeda). Itulah sebabnya dia (Jun Ji Hyun) ingin keluar," tutur Kim Young Ho.



Namun, hingga kini, agensi yang menaungi Jun Ji Hyun, Culture Depot, belum berkomentar soal rumor tersebut.



Jun Ji Hyun dan Choi Joon Hyuk telah menikah sejak 2012. (mcr7/JPNN)