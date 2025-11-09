Rumah Terduga Pelaku Peledakan di SMAN 72 Jakarta Digeledah

jpnn.com - JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto mengatakan aparat kepolisian menemukan serbuk saat menggeledah rumah terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Terdapat sejumlah barang bukti yang disita polisi dari hasil penggeledahan itu. Salah satunya adalah serbuk yang diduga dijadikan pemicu ledakan di SMAN 72 Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Meski begitu, Bhudi belum mau memastikan serbuk itu benar-benar yang digunakan menjadi bahan peledak atau tidak.

"Untuk barang bukti tadi serbuk. Nanti kami sampaikan secara lengkap, oleh Puslabfor. Karena memang secara investigasi ilmiah (scientific investigation), pelaksanaan pengolahan barang bukti ini kewenangan di Puslabfor," ujarnya.

Penggeledahan ini merupakan salah satu rangkaian penyelidikan terkait kasus peledakan di SMAN 72 Jakarta.

Penggeledahan dilakukan untuk menemukan persesuaian barang bukti dengan yang ditemukan di TKP.

"Penggeledahan ini dari alat bukti yang ditemukan di TKP. Merujuk untuk memilah persesuaian antara barang bukti pada saat penggeledahan dengan barang bukti yang ada di TKP," kata Bhudi.

Kepolisian masih harus melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa serbuk yang ditemukan di TKP dan rumah terduga pelaku merupakan jenis yang sama.