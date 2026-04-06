Rumah Untuk Xabiru Diduga Mau Dijual Oleh Okin, Erika Carlina Bela Rachel Vennya

Senin, 06 April 2026 – 03:11 WIB
Selebgram Rachel Vennya. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama selebritas Instagram (selebgram) Rachel Vennya tengah menjadi sorotan di sosial media.

Itu berawal dari munculnya kabar rumah untuk putra sulung Rachel Vennya, Xabiru, yang diduga akan dijual oleh mantan suami Rachel, Niko Al Hakim atau dikenal Okin.

Sebagai sahabat, Erika Carlina lantas buka suara mengenai isu tersebut.

"Rachel tuh termasuk orang yang memendam semuanya. Jadi ketika dia sudah habis kesabarannya, menurut aku juga ini sudah fatal ya, sudah keterlaluan lah," ujar Erika Carlina di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Jumat (3/4).

Dia menilai bahwa persoalan itu sudah menyangkut kenyamanan dan keamanan keluarga Rachel.

Pasalnya, rumah yang menjadi persoalan tersebut saat ini dihuni oleh adik-adik Rachel Vennya.

"Maksudnya ada orang di dalam rumah itu, which is keluarganya Rachel yang harus dilindungi. Itu, kan, jatuhnya kayak teror begitu, jadi enggak nyaman," ucap Erika Carlina.

Menurutnya, reaksi sang sahabat merupakan hal yang wajar sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga.

Rachel Vennya  Erika Carlina  Xabiru  Okin  Niko Al Hakim 
