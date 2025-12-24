Rumah Warga di Garut Digeledah Densus 88

jpnn.com, GARUT - Densus 88 menggeledah salah satu rumah warga di komplek perumahan Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Salah seorang penghuni rumah tersebut diduga berpaham radikal.

"Kami hanya pendampingan backup Densus saja," kata Kepala Satreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin, Rabu (24/12).

Dia menyatakan penggeledahan tersebut berlangsung pada Selasa (23/12) malam yang saat ini penanganan kasusnya sepenuhnya oleh Densus 88.

Terkait apa dan siapa saja yang diamankan dalam penggeledahan tersebut, Joko tidak mengetahui karena semuanya sudah ditangani oleh Densus 88.

Joko menegaskan tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait masalah apa dalam peristiwa penggeledahan tersebut.

"Barang apa saja kami enggak tahu, Densus 88 yang menanganinya," kata dia.

Salah seorang warga lokasi penggeledahan rumah mengatakan, operasi tersebut berlangsung pada malam hari dengan kondisi lokasi disterilkan oleh petugas tersebut.