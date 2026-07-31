Rumah Warga di Pacitan Disatroni Pencuri, Rp 350 Juta Raib

jpnn.com, PACITAN - Rumah seorang lansia di Kecamatan Tulakan, Pacitan, Jawa Timur, disatroni kawanan pencuri.

Pelaku membawa kabur perhiasan emas dan uang tunai dengan kerugian sekitar Rp 350 juta.

Polres Pacitan telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap pelaku.

"Kami masih mendalami modus yang digunakan, termasuk cara pelaku masuk ke dalam rumah korban," kata Kepala Seksi Humas Polres Pacitan Aiptu Thomas Alim Suheny, Jumat.

Peristiwa itu terjadi di rumah Mesirah (64), warga Dusun Mloko, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, saat rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya menghadiri resepsi pernikahan sejak Kamis (30/7).

Korban baru mengetahui rumahnya dibobol ketika pulang pada Jumat (31/7) sekitar pukul 00.00 WIB dan mendapati perhiasan emas yang disimpan di dalam rumah telah hilang.

Selain perhiasan emas, pelaku juga diduga membawa kabur uang tunai.

Polisi masih mendata jumlah pasti uang yang hilang untuk memastikan total kerugian yang dialami korban.