Rumahnya Dilahap Si Jago Merah, Anisa Rahma: Doakan Ya Kami Bisa Melewati Ini Semua

Sabtu, 02 Mei 2026 – 04:13 WIB
Rumahnya Dilahap Si Jago Merah, Anisa Rahma: Doakan Ya Kami Bisa Melewati Ini Semua - JPNN.COM
Anisa Rahman. Foto: Dokumen pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari mantan personel Cherrybell, Anisa Rahma.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengabarkan bahwa kediamannya dan keluarga mengalami kebakaran.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Anisa Rahma mengatakan bahwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.

Saat itu, dirinya yang sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di kediamannya.

"Kejadiannya jam 03.00 pagi, kondisi kami lagi pada tidur dan dibangunin Mbak ketika sebagian rumah sudah terbakar," ujar Anisa Rahma melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (1/5).

Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran (Damkar) pun datang untuk memadamkan si jago merah.

Warga sekitar turut turun tangan untuk membantu memadamkan kebakaran di kediaman Anisa Rahma.

Perempuan 35 tahun itu menuturkan, peristiwa tersebut terjadi begitu cepat, sebagian barang yang ada di dalam rumah pun tak sempat diselamatkan.

Kabar kurang mengenakkan datang dari mantan personel Cherrybell, Anisa Rahma. Rumahnya dilahap si jago merah.

