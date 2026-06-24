Rumor 2 Pemain Naturalisasi Baru, Begini Respons Erick Thohir

Rabu, 24 Juni 2026 – 09:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia tampaknya belum akan berhenti.

Setelah proses perpindahan kewarganegaraan Luke Vickery dan Mitchell Baker memasuki tahap akhir, muncul kabar PSSI tengah menyiapkan dua nama baru untuk dinaturalisasi.

Menanggapi isu tersebut, Ketua PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, belum mau memberikan kepastian.

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Dia mengaku masih menunggu dokumen resmi sebelum berbicara lebih jauh mengenai tambahan pemain naturalisasi.

"Saya belum dapat black and white-nya," kata Erick Thohir di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Erick Thohir memilih bersikap hati-hati terkait informasi yang sebelumnya diungkapkan Staf Khusus Menteri Hukum, Noor Korompot.

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Menurutnya, keputusan mengenai naturalisasi tidak bisa disampaikan hanya berdasarkan rumor yang beredar.

"Saya tidak mau membuat statement sebelum saya mendapatkan black and white," tegasnya.