JPNN.com - Entertainment - Gosip

Rumor Cerai dari Sonny Septian, Fairuz A. Rafiq Beri Jawaban Bijak

Jumat, 17 April 2026 – 07:07 WIB
Fairuz A Rafiq dan Sonny Septian. Foto: Instagram/fairuzarafiq

jpnn.com, JAKARTA - Gosip kurang mengenakkan menerpa rumah tangga Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian.

Pasangan selebritas itu dirumorkan telah bercerai. Namun, kabar bohong tersebut dibantah dengan tegas oleh kuasa hukum pasangan tersebut.

Menanggap rumor tersebut, Fairuz A. Rafiq justru berharap fitnah terkait rumah tangganya itu menjadi penggugur dosa.

"Enggak apa-apa, jadi penggugur dosa kami berdua ya," kata Fairuz A. Rafiq dihubungi melalui video call dengan kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Kamis (16/4).

Alih-alih memusingkan fitnah tersebut, aktris berusia 40 tahun itu memilih untuk mendoakan yang baik-baik untuk rumah tangganya.

Fairuz A. Rafiq berharap agar rumah tangganya dengan Sonny Septian selalu bahagia dan mereka bisa terus bersama-sama hingga akhir hayat nanti.

"Semoga, semoga kami selalu bahagia sampai menua bersama, amin," jelasnya 

Sebelumnya, kuasa hukum pasangan tersebut, Minola Sebayang telah membantah kabar beredar yang menyebut Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian telah bercerai.

TAGS   Fairuz A Rafiq  Sonny Septian  fairuz a rafiq dan sonny septian  suami Fairuz A Rafiq 
