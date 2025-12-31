Rumor Hubungan dengan Ridwan Kamil, Safa Marwah Sedih Gara-gara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah mengaku sedih lantaran namanya dituduh sebagai salah satu selingkuhan Ridwan Kamil.

Dia menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan mantan gubernur Jawa Barat itu hanya sekadar berteman.

"Sebetulnya ini hanya gosip. Saya sedih banget jadi salah sasaran netizen Indonesia, padahal saya dan beliau hanya berteman," kata Safa Marwah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Perempuan berusia 28 tahun itu sedih lantaran rumor tersebut berdampak kepada keluarganya.

Safa Marwah menyebut banyak komentar negatif yang diterima keluarga sejak dirinya digosipkan sebagai simpanan Ridwan Kamil.

"Sedih dan malu banget. Keluarga juga bertanya-tanya, 'ini enggak betul, kan?'. Orang tua saya sedih karena jadi omongan tetangga dan teman-teman di WhatsApp, padahal gosip itu salah besar," beber model tersebut.

Oleh sebab itu, Safa Marwah kembali menegaskan hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sekadar berteman.

Dia merasa politikus berusia 54 tahun itu selalu bersikap sopan di saat berjumpa.