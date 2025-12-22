Rumor Inara Rusli Hamil, Insanul Fahmi Beri Jawaban Tegas

Senin, 22 Desember 2025 – 16:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli dikabarkan sedang berbadan dua alias hamil.

Mengenai kabar tersebut, Insanul Fahmi lantas memberikan jawaban dengan tegas.

"Oh enggak," kata Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).

Pria yang mengaku telah nikah siri dengan Inara Rusli itu memastikan bahwa kabar yang beredar itu merupakan hoaks.

Insanul Fahmi pun tidak habis pikir dengan narasi yang terus berkembang dan terkesan menyudutkan Inara Rusli.

"Ya bohong itu. Dosa itu siapa tuh yang ngetik. Belum verifikasi dibilang. Mana banyak bola liar dia. Ya benar-benar memang aneh-aneh sih," tuturnya.

Selain itu, Insanul Fahmi merasa sedih lantaran narasi yang berkembang turut berdampak terhadap orang-orang terdekatnya.

Dia memikirkan dampak terhadap psikis Inara Rusli maupun Wardatina Mawa atas komentar warganet di tengah konflik yang berlangsung.