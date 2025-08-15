Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Rumor ke Crystal Palace Buyar, Mees Hilgers Masih Jadi Misteri di FC Twente

Jumat, 15 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Rumor ke Crystal Palace Buyar, Mees Hilgers Masih Jadi Misteri di FC Twente
Mees Hilgers saat berseragam FC Twente. Foto: Twitter/fctwente

jpnn.com - Rumor yang menyebut Crystal Palace mengincar Mees Hilgers dibantah oleh Direktur Teknik FC Twente, Jan Streuer.

Jan menyatakan tidak ada komunikasi apa pun antara klub Premier League itu dengan pihak FC Twente.

"Mees Hilgers diincar Crystal Palace? Sungguh, saya tidak tahu soal itu," ucap Streuer, dikutip dari Tubantia, Kamis (14/8/2025).

Spekulasi Pengganti Marc Guehi

Spekulasi soal ketertarikan Crystal Palace muncul dalam sepekan terakhir. Klub asal Inggris itu disebut mencari pengganti Marc Guehi, bek tengah yang diminati Liverpool.

Di sisi lain, Hilgers pernah mengutarakan niatnya mencari tantangan baru. Hal ini memicu spekulasi bahwa bek berusia 25 tahun tersebut ingin hengkang dari FC Twente.

Kondisi Mees Hilgers di FC Twente

Apalagi, bek Timnas Indonesia itu juga masuk dalam daftar jual FC Twente di musim ini. 

Selain itu, Hilgers tidak diturunkan dalam beberapa laga pramusim FC Twente menghadapi FC Porto dan Udinese. Tren ini berlanjut saat Twente menghadapi PEC Zwolle di pekan pertama Eredivisie.

Situasi ini membuat masa depan Mees Hilgers masih menjadi misteri, apakah tetap di FC Twente atau mencoba tantangan baru di klub lain.(tubantia/mcr15/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

TAGS   Mees Hilgers  Crystal Palace  fc twente  Bursa Transfer 
