Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Rumor Kehadiran Apple 17e hingga MacBook Entry Level

Selasa, 17 Februari 2026 – 22:07 WIB
Rumor Kehadiran Apple 17e hingga MacBook Entry Level - JPNN.COM
Logo Apple. Foto: Apple

jpnn.com - Apple kembali memantik perhatian publik setelah secara mengejutkan mengumumkan acara khusus bertajuk “Apple Experience” yang akan digelar pada 4 Maret mendatang.

Agenda itu akan berlangsung serentak di New York, London, dan Shanghai, dengan sejumlah perangkat baru diperkirakan akan diperkenalkan, termasuk kandidat kuatnya yakni iPhone 17e.

Rumor kehadiran iPhone 17e makin menguat setelah stok iPhone 16e mulai menipis di berbagai pasar global.

Baca Juga:

Kondisi tersebut kerap dianggap sebagai pola menjelang peluncuran generasi penerus, sebagaimana dilaporkan sejumlah sumber industri.

Sebagai penerus lini iPhone terjangkau, iPhone 17e disebut akan membawa peningkatan signifikan melalui penggunaan chip Apple A19.

Prosesor baru diklaim menghadirkan performa lebih kencang sekaligus efisiensi daya yang lebih baik.

Baca Juga:

Perangkat juga dirumorkan mengusung layar 6,1 inci dengan desain Dynamic Island, serta kamera depan 18 MP yang sama dengan varian reguler seri iPhone 17.

Di sektor konektivitas, Apple disebut akan memperkenalkan modem terbaru C1X yang dikembangkan secara internal, sekaligus menghadirkan dukungan MagSafe.

Apple mengumumkan acara khusus bertajuk “Apple Experience” yang akan digelar pada 4 Maret mendatang, rumornya kehadiran Apple 17e hingga MacBook entry level

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Apple  Apple 17e  MacBook  MaCBook Air 
BERITA APPLE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp