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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rumor Mariano Peralta ke Persib Makin Kencang, Manajemen Kasih Bocoran

Senin, 29 Juni 2026 – 19:48 WIB
Rumor Mariano Peralta ke Persib Makin Kencang, Manajemen Kasih Bocoran - JPNN.COM
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, saat mengumumkan pemain baru di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Rumor Mariano Peralta bergabung dengan Persib Bandung kembali menguat menjelang bergulirnya musim kompetisi 2026/27.

Isu itu kembali mencuat setelah pemain asal Argentina tersebut dikabarkan batal bergabung dengan Persija Jakarta.

Namun hingga kini, manajemen Maung Bandung masih memilih menutup rapat informasi mengenai perekrutan Peralta. 

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan pun enggan mengonfirmasi atau membantah kabar yang mengaitkan eks pemain Bornoe FC itu dengan Persib. 

Saat ditanya mengenai peluang merekrut pemain berusia 27 tahun itu, Adhitia justru melontarkan candaan yang menyinggung momen pengumuman pemain oleh klub rival.

"Waktu itu yang diumumkannya berdua ya? Yang di Jakarta?" ujar Adhitia sambil tertawa di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

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Meski begitu, Adhitia memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai rumor transfer tersebut. 

Dia menegaskan saat ini fokus Persib masih tertuju pada pemain yang sudah resmi diperkenalkan, yakni Gabriel Mutombo.

Manajemen Persib buka suara mengenai rumor pemain asal Argentina, Mariano Peralta sebagai pemain baru. Ini bocorannya.

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TAGS   Mariano Peralta  Persib  Persib Bandung  Mariano Peralta Persib  Bursa Transfer 
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