Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Rumor Memanas, Azizah Salsha Buka Suara, Lalu Minta Maaf

Selasa, 18 November 2025 – 18:16 WIB
Rumor Memanas, Azizah Salsha Buka Suara, Lalu Minta Maaf - JPNN.COM
Azizah Salsha (kemeja biru). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha buka suara setelah ramai diboikot warganet yang mencap dirinya sebagai public figure “problematik”.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengaku memilih diam karena ingin menyelesaikan persoalannya dengan Pratama Arhan secara pribadi.

Namun, sikap diam itu justru membuat rumor berkembang liar dan menyeret orang-orang di sekelilingnya.

Baca Juga:

Azizah Salsha pun menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang mungkin terganggu akibat pemberitaan.

“Jika ada pihak yang merasa tersinggung, terganggu, atau dirugikan oleh pemberitaan belakangan ini, aku menyampaikan permintaan maaf dengan tulus,” tulis Azizah, dikutip pada Selasa (18/11).

Dalam klarifikasinya, Azizah membeberkan bahwa dirinya sebenarnya telah bercerai secara agama dari Pratama Arhan sejak akhir Juni 2025. Karena itu, dia menilai wajar bila kemudian dekat dengan pria lain.

Baca Juga:

“Keputusan berpisah pun diambil setelah (melewati) proses panjang, usaha, dan pertimbangan matang dari kedua belah pihak,” ungkapnya.

Meski memilih tak mengungkap alasan detail perceraian, Zize menegaskan bahwa perpisahan tersebut merupakan pilihan terbaik bagi keduanya.

Azizah Salsha akhirnya buka suara soal perceraian dan klarifikasi terkait rumor yang menyeret namanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Azizah Salsha  Pratama Arhan  Perceraian artis  perceraian 
BERITA AZIZAH SALSHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp