Moto GP

Rumor MotoGP, Alex Rins dan Yamaha

Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:27 WIB
Rumor MotoGP, Alex Rins dan Yamaha - JPNN.COM
Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins. Foto: Yamaha MotoGP

jpnn.com - Baru-baru ini berembus rumor yang menyebut Alex Rins berpotensi kehilangan tempat di tim pabrikan Yamaha.

Alex Rins sendiri masih terkait kontrak dengan Yamaha hingga 2026, bersama Fabio Quartararo.

Situasi internal tim Yamaha membuat posisi Alex menjadi tanda tanya. Di mana, fokus utama Yamaha saat ini ialah proyek satelit bersama Pramac Racing.

Dengan bergabungnya Toprak Razgatlioglu, Yamaha dihadapkan pada pilihan mempertahankan salah satu pembalap satelit, Jack Miller atau Miguel Oliveira untuk mengisi line-up.

Menurut laporan dari Jack Appleyard (Dorna) di podcast Pit Talk Fox Sports, dinamika di Yamaha bisa menjadi makin rumit.

“Jack ingin tetap di MotoGP. Ada tawaran dari WorldSBK, tetapi sepertinya tawaran itu sudah ditutup,” jelas Appleyard.

“Yang satu dari Honda, tetapi sepertinya Jake Dixon akan mengambilnya.”

Keikutsertaan Miller di Suzuka 8 Hours bersama Yamaha, di mana dia finis sebagai runner-up dipandang sebagai sinyal positif bagi pabrikan Jepang.

