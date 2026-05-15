Rumor MotoGP: Davide Brivio Bakal Direkrut Honda HRC, Bagaimana Alberto Puig?

Jumat, 15 Mei 2026 – 13:51 WIB

jpnn.com - Kabar terbaru datang dari paddock MotoGP. Sosok senior balap motor, Davide Brivio, dikabarkan bakal bergabung dengan Honda HRC mulai musim 2027.

Pria asal Italia itu disebut akan meninggalkan Trackhouse Racing untuk menjalani peran baru, sebagai konsultan strategis dalam proyek besar Honda di MotoGP.

Jika rumor tersebut benar terjadi, Brivio tidak akan terlibat langsung dalam operasional tim di lintasan.

Dia justru disiapkan untuk membantu arah strategi dan pengembangan organisasi balap Honda secara menyeluruh.

Meski kedatangan Brivio santer dibicarakan, posisi Alberto Puig disebut tetap aman.

Puig, bahkan diyakini bakal memegang peran lebih besar sebagai penghubung antara pabrikan Jepang itu dengan para pembalap.

Nama Davide Brivio sendiri bukan sosok asing di dunia motorsport.

Dia pernah menjadi figur penting saat Yamaha Motor Racing dan Team Suzuki Ecstar meraih kesuksesan di MotoGP.