Rumor MotoGP: Diggia Hengkang dari VR46 dan Berlabuh ke KTM

jpnn.com - Masa depan Fabio "Diggia" Di Giannantonio di MotoGP mulai menjadi sorotan. Pembalap Italia itu dikabarkan bakal meninggalkan VR46 Racing Team.

Diggia disebut akan bergabung dengan tim pabrikan KTM mulai musim MotoGP 2027.

Kabar tersebut mencuat di tengah posisi Diggia yang saat ini masih menjadi bagian penting dalam proyek Ducati di MotoGP.

Meski membela tim VR46, Di Giannantonio diketahui berstatus pembalap kontrak langsung Ducati dan mendapat motor spesifikasi pabrikan.

Namun, situasi disebut bisa berubah mulai 2027. Ducati dikabarkan tengah menyiapkan tempat di VR46 untuk Fermin Aldeguer yang juga masuk dalam jajaran pembalap kontrak pabrikan mereka.

Kepala tim VR46, Pablo Nieto, sebenarnya masih berharap bisa mempertahankan Diggia lebih lama.

“Kami tentu ingin melanjutkan kerja sama dengan Diggia. Hubungan kami sangat baik dan setiap musim kami berkembang makin cepat,” ujar Pablo Nieto di Le Mans.

Menurut dia, VR46 bersama Ducati terus berupaya memenuhi kebutuhan Di Giannantonio, termasuk dukungan penuh motor pabrikan.