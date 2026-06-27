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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rumor Perekrutan Tyronne dan Ciro Alves, Begini Penjelasan Manajemen Persita

Sabtu, 27 Juni 2026 – 18:42 WIB
Rumor Perekrutan Tyronne dan Ciro Alves, Begini Penjelasan Manajemen Persita - JPNN.COM
Ciro Alves. Foto: 2024 Asian Football Confederation (AFC)

jpnn.com, JAKARTA - Rumor yang mengaitkan nama Tyronne del Pino dan Ciro Alves dengan Persita Tangerang, mendapat tanggapan dari manajemen. 

Presiden Persita, Ahmed Zaki Iskandar, menegaskan hingga saat ini seluruh keputusan perekrutan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih.

Zaki enggan berspekulasi mengenai kabar bergabungnya dua pemain tersebut. 

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Menurutnya, manajemen hanya bertugas mendukung kebutuhan tim dengan menyediakan anggaran yang sesuai, sementara penentuan target transfer menjadi kewenangan pelatih.

"Semua kami serahkan kepada pelatih karena yang menentukan pemain adalah pelatih," kata Zaki kepada awak media di Jakarta.

Dia menjelaskan setiap pemain yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan taktik yang diinginkan pelatih sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan finansial klub. 

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Untuk itu, siapa pun pemain yang nantinya datang merupakan hasil rekomendasi tim pelatih.

"Kami juga sangat memperhatikan budget. Pelatih harus benar-benar memilih pemain yang cocok dengan strategi tim dan sesuai dengan anggaran yang ada. Siapa pun yang dipilih, pasti akan kami dukung," ujarnya.

Persita Tangerang dikabarkan akan merekrut Tyronne del Pino dan Ciro Alves. Manajemen berikan penjelasan.

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TAGS   Persita  Tyronne del Pino  Ciro Alves  manajemen persita tangerang 
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