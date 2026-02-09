Rumor Punya 3 Anak, Denada Akhirnya Sampaikan Klarifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Denada akhirnya memberi klarifikasi soal rumor dirinya sebenarnya memiliki 3 orang anak, yang beredar di media sosial.

Klarifikasi disampaikan melalui unggahan resmi manajemen dan keluarga Denada di Instagram.

"Dengan ini, manajemen dan keluarga Denada menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait beredarnya informasi, narasi dan pemberitaan, yang bersifat fitnah, tidak berdasar, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di ruang publik, termasuk di media sosial,” ungkap manajemen Denada, Senin (9/2).

Manajemen menyatakan bahwa Denada hanya memiliki dua orang anak, yakni Ressa Rossano dan Aisha.

Oleh sebab itu, kabar yang beredar di media sosial dipastikan merupakan fitnah atau pun hoaks.

“Dengan ini kami menegaskan secara jelas dan tidak terbantahkan, bahwa: 1. Denada hanya memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Ressa dan Aisha; 2. Segala bentuk pemberitaan, pernyataan, maupun narasi yang menyebutkan Denada memiliki anak selain Ressa dan Aisha adalah tidak benar, menyesatkan dan berunsur fitnah," jelasnya.

Denada menanggapi serius fitnah yang telah disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Manajemen dan keluarga pun tidak menutup kemungkinan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.