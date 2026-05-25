Rumuskan Peta Jalan Akademik, FEB UIN Jakarta Gelar Konsinyering Kelembagaan

jpnn.com, JAKARTA - Dekan FEB UIN Jakarta, Prof. Ibnu Qizam menyatakan konsinyering merupakan langkah krusialisasi fakultas, dalam merumuskan peta jalan akademik, yang adaptif terhadap dinamika global.

Adapun Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyelenggarakan kegiatan Konsinyering Penguatan Akademik dan Kelembagaan, yang berlangsung pada 20–22 Mei 2026, di Bogor.

Agenda itu dihadiri oleh Dekan FEB UIN Jakarta, Prof. Dr. Ibnu Qizam, beserta jajaran pimpinan fakultas yang meliputi para Wakil Dekan, Ketua Program Studi (Kaprodi), dan Sekretaris Program Studi (Sekprodi).

"Kehadiran seluruh unsur pimpinan program studi, menjadi fondasi penting untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kurikulum, dan mengonstruksi kelembagaan fakultas yang jauh lebih kokoh," ujar Prof. Dr. Ibnu Qizam.

Dia menjelaskan untuk membedah strategi taktis pengembangan mutu institusi, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghadirkan pakar, sekaligus praktisi tata kelola pendidikan tinggi terkemuka, Prof. Dr. Tika Widiastuti saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni FEB Universitas Airlangga (Unair).

Pada sesi materi utamanya yang bertajuk "Pengembangan Akademik Fakultas", Prof. Dr. Tika Widiastuti memaparkan materi komprehensif mengenai urgensi transformasi tata kelola fakultas menuju standar internasional.

Prof. Dr. Tika Widiastuti menggarisbawahi pentingnya kurikulum yang tangguh (robust curriculum), penguatan riset dan publikasi internasional yang berdampak, peningkatan kapasitas SDM dosen, dan internasionalisasi melalui kemitraan global dan akreditasi internasional, seperti FIBAA atau AACSB.

Dia menegaskan pengembangan akademik bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan, untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang bermutu tinggi.