JPNN.com - Entertainment - Musik

Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025, Belphegor dan Mayhem Siap Menutup Pesta

Minggu, 23 November 2025 – 07:17 WIB
Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025, Belphegor dan Mayhem Siap Menutup Pesta - JPNN.COM
Stillbirth, band metal asal Jerman, saat tampil dalam Rock In Solo 2025 di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (22/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, SOLO - Ingar bingar maksimal terjadi pada hari pertama Rock In Solo 2025 yang berlangsung di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (22/11).

Ribuan pencinta musik keras dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan band-band kesukaan.

Beberapa band yang sukses memanaskan Rock In Solo 2025 pada pembukaan hari pertama yakni Libero, Engage In Vengeance, Innocent Voice, Tendangan Badut, dan, Invicta.

Beranjak sore, panggung dikuasai oleh nama-nama seperti Sprayer, Powerpunk, MCPR. Malam hari pertama di Rock In Solo 2025 menjadi kesempatan Amorphous memukau metalhead, sementara Keep It Real membuat suasana semakin liar.

Hari pertama Rock In Solo 2025 kemudian ditutup oleh Stillbirth. Gerombolan death metal asal Jerman itu tampil energik, bahkan sempat berbaur dengan penonton di bawah panggung.

Kebisingan Rock In Solo 2025 bakal berlanjut pada hari kedua sekaligus hari terakhir, Minggu (23/11).

Berikut Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025:

23 November 2025 - XXI Stage Stage

