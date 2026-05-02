Rundown Hari Pertama Hammersonic 2026: Eyehategod Hingga Parkway Drive

Sabtu, 02 Mei 2026 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik keras, Hammersonic Festival 2026 digelar di NICE PIK 2, Jakarta mulai hari ini, Sabtu (2/5) dan Minggu (3/5) 2026.

Puluhan band internasional dan nasional siap beraksi di tiga panggung yang disiapkan oleh Ravel Entertainment selaku promotor.

Band mancanegara yang dipastikan tampil di Hammersonic 2026 yakni Agnostic Front, Eyehategod, Parkway Drive, Dashboard Confessional, Counterparts, Memphis May Fire, Of Mice and Men, Jinjer, dan Senses Fail.

Selanjutnya juga ada nama The Red Jumpsuit Apparatus, Bless The Fall, Malevolence, Knuckle Puck, Hawthorne Heights, Speed, A Skylit Drive, Lastelle, Crystal Lake, Lich King, Obscura, Ellegarden, EMNW, serta Sekumpulan Orang Gila, Nocturnal Nihil, dan Typecast.

Deretan band nasional yang bakal menggebrak Hammersonic 2026 yakni Deadsquad, Burgerkill, Strangers, Dreamer, Pee Wee Gaskins, Gledeg, Fraud, Straight Answer, Tenholes, Cloath, dan lainnya.

Berikut Rundown Hammersonic 2026 Hari Pertama, Sabtu (2/5):

Hammerstage: Cloath (13.00 WIB), Sekumpulan Orang Gila (14.20), Crystal Lake (16.00), Eyehategod (18.00), Of Mice And Men (19.40), Counterparts (21.20), Parkway Drive (23.00).

Sonicstage: Dreamer (15.10), Lich King (16.50), Speed (18.50), Mephis May Fire (20.30), Jinjer (22.10).