Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Running Fest HUT ke-27 Banjarbaru Sukses Tebar Suasana ‘Keceriaan & Kesetaraan’

Minggu, 19 April 2026 – 09:06 WIB
Running Fest HUT ke-27 Banjarbaru Sukses Tebar Suasana ‘Keceriaan & Kesetaraan’ - JPNN.COM
Banjarbaru Running Fest sukses diselenggarakan pada Sabtu (18/4/2026) dengan penuh semangat, keceriaan, dan antusiasme masyarakat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Banjarbaru Running Fest sukses diselenggarakan pada Sabtu (18/4/2026) dengan penuh semangat, keceriaan, dan antusiasme masyarakat. 

Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Banjarbaru ke-27 itu memberikan kesempatan kepada 700 peserta untuk mengikuti fun run secara gratis sebagai bentuk apresiasi dan hadiah bagi masyarakat Kota Banjarbaru.

Ketua Pelaksana Banjarbaru Running Fest  Bayu mengatakan sejak pagi hari, ratusan peserta dari berbagai kalangan tampak memadati area kegiatan. Mulai dari remaja, komunitas olahraga, keluarga, hingga masyarakat umum turut ambil bagian dalam momentum kebersamaan ini.

“Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari kuota peserta yang terus bertambah hingga mencapai 700 orang,” ujar Bayu.

Tidak hanya menghadirkan semangat olahraga, Banjarbaru Running Fest juga membawa pesan inklusivitas. 

Menurut Bayu, kegiatan itu turut melibatkan anak-anak penyandang down syndrome yang berpartisipasi bersama para peserta lainnya. 

Kehadiran mereka menjadi warna tersendiri dan menghadirkan suasana haru sekaligus bahagia, menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan olahraga dapat dirasakan oleh semua kalangan tanpa batas.

“Kami ingin seluruh masyarakat dapat merasakan semangat HUT Kota Banjarbaru ke-27, Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, juga memberikan perhatian besar terhadap acara ini bahkan sampai memberikan tambahan untuk peserta gratis sebanyak 500 peserta yang awalnya hanya untuk 200  peserta termasuk adik-adik kita penyandang down syndrome,” kata bayu.

Banjarbaru Running Fest sukses diselenggarakan pada Sabtu (18/4/2026) dengan penuh semangat, keceriaan, dan antusiasme masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   generasi muda  Banjarbaru  fun run  Olahraga 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp