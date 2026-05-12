Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Rupiah Ambles ke Level Rp 17.500 Per USD, BI Sebut Faktor Musiman

Selasa, 12 Mei 2026 – 20:00 WIB
Rupiah Ambles ke Level Rp 17.500 Per USD, BI Sebut Faktor Musiman - JPNN.COM
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti buka suara perihal rupiah yang ambles ke level Rp 17.519 per USD. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti buka suara perihal rupiah yang sempat ambles ke level Rp 17.519 per dolar AS (USD), pada Selasa (12/5).

Destry menjelaskan mata uang Indonesia tertekan karena faktor konflik Timur Tengah yang masih berlangsung.

Kondisi ini mendorong kenaikan harga minyak mentah, sehingga kurs dolar Amerika Serikat turut menguat yang berpengaruh pada rupiah.

Baca Juga:

Selain itu, dari sisi domestik, Destry menyebut adanya peningkatan kebutuhan dolar AS secara musiman.

Kebutuhan ini antara lain untuk pembayaran utang luar negeri dan dividen.

Selain itu, pengingkatan kebutuhan USD juga meningkat di pasar domestik menyusul musim haji.

Baca Juga:

"Kebutuhan untuk ibadah haji mendorong peningkatan permintaan USD di pasar domestik," begitu keterangan tertulis Destry.

Namun, Destry menekankan Bank Indonesia terus berkomitmen melakukan smart intervention baik di pasar spot, DNDF, maupun NDF.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti buka suara perihal rupiah yang ambles ke level Rp 17.519 per USD

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp