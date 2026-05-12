Rupiah Ambles ke Level Rp 17.500 Per USD, BI Sebut Faktor Musiman

Selasa, 12 Mei 2026 – 20:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti buka suara perihal rupiah yang sempat ambles ke level Rp 17.519 per dolar AS (USD), pada Selasa (12/5).

Destry menjelaskan mata uang Indonesia tertekan karena faktor konflik Timur Tengah yang masih berlangsung.

Kondisi ini mendorong kenaikan harga minyak mentah, sehingga kurs dolar Amerika Serikat turut menguat yang berpengaruh pada rupiah.

Selain itu, dari sisi domestik, Destry menyebut adanya peningkatan kebutuhan dolar AS secara musiman.

Kebutuhan ini antara lain untuk pembayaran utang luar negeri dan dividen.

Selain itu, pengingkatan kebutuhan USD juga meningkat di pasar domestik menyusul musim haji.

"Kebutuhan untuk ibadah haji mendorong peningkatan permintaan USD di pasar domestik," begitu keterangan tertulis Destry.

Namun, Destry menekankan Bank Indonesia terus berkomitmen melakukan smart intervention baik di pasar spot, DNDF, maupun NDF.