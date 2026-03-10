Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Rupiah dan IHSG Kompak Bounce Back, Menguat ke Level Rp16.863 per Dolar AS

Selasa, 10 Maret 2026 – 14:33 WIB
Rupiah dan IHSG Kompak Bounce Back, Menguat ke Level Rp16.863 per Dolar AS
Ilustrasi - nilai tukar rpiah terhadap dolar. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pasar keuangan Indonesia kembali bangkit dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada perdagangan, Selasa (10/3). 

Setelah sempat diguncang tekanan hebat pada hari sebelumnya, nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak bergerak ke zona positif atau mengalami momentum pembalikan arah (bounce back).

Berdasarkan data pasar spot dari Reuters, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kini berada di level Rp16.863,49. 

Mata uang RI berhasil menguat sebesar 76,51 poin atau sekitar 0,45 persen dibandingkan posisi pembukaan, sehingga mulai menjauhi level psikologis yang sempat mengkhawatirkan.

Penguatan menjadi angin segar bagi pasar domestik setelah pada perdagangan Senin (9/3), rupiah sempat melonjak hingga menyentuh level Rp17.000 per dolar AS.

Angka nilai tukar rupiah tersebut tercatat menjadi titik terlemah yang mengingatkan publik pada masa krisis 1998.

Di sisi lain, kondisi positif juga merambat ke pasar modal Indonesia yang berhasil bangkit dari tekanan aksi jual masif.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau kembali menghijau dengan kenaikan sebesar 52,15 poin atau menguat 0,71 persen ke level 7.389,52 pada pantauan Selasa siang, pukul 11.59 WIB.

Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak bergerak ke zona positif atau mengalami momentum pembalikan arah (bounce back).

