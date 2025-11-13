Rupiah Digital Jadi Tonggak Baru Ekonomi Digital RI, Upbit Sambut Positif Inisiatif BI

jpnn.com, JAKARTA - Upbit Indonesia menyambut baik inisiatif Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan stablecoin nasional atau rupiah digital sebagai langkah penting dalam memperkuat ekosistem keuangan digital serta mewujudkan masa depan ekonomi digital yang lebih aman dan inklusif.

Sebagai salah satu bursa aset digital berizin di Indonesia, Upbit Indonesia memandang rencana penerbitan stablecoin nasional ini sebagai tonggak penting dalam mempercepat transformasi keuangan digital.

Rupiah digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat sistem pembayaran lintas batas, serta menjadi fondasi yang kokoh bagi inovasi di sektor blockchain dan teknologi finansial.

“Penerbitan stablecoin nasional mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun sistem keuangan yang lebih transparan, efisien, dan kuat. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap aset digital, tetapi juga membuka jalan bagi inklusi keuangan dan inovasi digital yang lebih luas di berbagai sektor,” kata COO Upbit Indonesia Resna Raniadi.

Dia menilai bahwa rupiah digital akan membawa dampak nyata bagi berbagai pemangku kepentingan, baik investor individu maupun pelaku institusional.

Bagi investor ritel, katanya, kehadiran stablecoin nasional akan menjadi pintu masuk ke dalam ekonomi digital, juga mengurangi risiko yang sering muncul akibat volatilitas aset kripto.

Sementara itu, bagi pelaku institusional, termasuk perusahaan fintech dan lembaga keuangan, rupiah digital dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi, menekan biaya operasional, dan menjembatani integrasi sistem keuangan tradisional dengan teknologi digital secara lebih mulus dan tanpa friksi.

Sebagai bursa aset digital berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Upbit Indonesia senantiasa menempatkan kepatuhan, perlindungan investor, dan edukasi publik sebagai prioritas utama.