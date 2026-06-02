Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Rupiah Ditutup Melemah, Besok USD Diprediksi Menyentuh Rp 17.900

Selasa, 02 Juni 2026 – 19:24 WIB
Rupiah Ditutup Melemah, Besok USD Diprediksi Menyentuh Rp 17.900 - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 34 poin ke level Rp17.839 per USD pada perdagangan Selasa, (2/6). 

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan faktor utama pelemahan rupiah terjadi lantaran sorotan pasar terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Melalui media sosial, Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran terus berlanjut.

Baca Juga:

Dia juga menyampaikan kepada ABC News, mengharapkan adanya kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata. 

"Kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz "dalam minggu depan," begitu analisis Ibrahim, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (2/6).

Sentimen pasar internasional juga dipengaruhi oleh pengumuman Lebanon mengenai gencatan senjata parsial antara Hizbullah dan Israel. 

Baca Juga:

Iran sendiri diketahui telah menghentikan hampir semua pengiriman non-Iran di Teluk, yang mendorong kenaikan harga minyak dan gas alam global.

Selain isu geopolitik, Trump menandatangani proklamasi yang mengubah tarif impor tembaga, aluminium, dan besi. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 34 poin ke level Rp 17.839 per dolar AS pada perdagangan Selasa, (2/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   nilai tukar rupiah  rupiah  USD  Selat Hormuz  Iran  Trump 
BERITA NILAI TUKAR RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp