Rupiah Ditutup Menguat 52 Poin, USD Kini Rp 17.653, Pidato Prabowo Berhasil?

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar atau kurs rupiah pada perdagangan Rabu sore ditutup menguat 52 poin ke level Rp 17.653,5 per USD.

Kurs rupiah meningkat setara 0,29 persen dari posisi Rp 17.705,5 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan meski mengalami penguatan, tetapi pasar tetap waspada terhadap dampak inflasi dari perang Iran dalam beberapa minggu terakhir.

“Seiring dengan harga minyak mentah yang lebih tinggi telah mendorong inflasi lebih tinggi di seluruh ekonomi utama, memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral, khususnya Federal Reserve AS (Fed), mungkin perlu menaikkan suku bunga,” ujar Ibrahim di Jakarta, Rabu.

Menukil CME FedWatch Tool, pasar saat ini memperkirakan hampir 50 persen kemungkinan bahwa, pada akhir tahun, The Fed akan menaikkan suku bunga setidaknya 25 basis poin.

“Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kemungkinan 35 persen yang terlihat seminggu yang lalu,” kata dia.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan perang dengan Iran akan berakhir "dengan sangat cepat", meskipun investor tetap waspada terhadap hasil perundingan perdamaian di tengah gangguan berkelanjutan terhadap pasokan Timur Tengah akibat konflik tersebut.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan AS dan Iran telah mencapai kemajuan dalam perundingan, dengan kedua pihak tidak menginginkan dimulainya kembali aksi militer.