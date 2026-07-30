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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Rupiah Gagal Menanjak, USD Sore Lompat ke Level Rp 18.111

Kamis, 30 Juli 2026 – 19:19 WIB
Rupiah Gagal Menanjak, USD Sore Lompat ke Level Rp 18.111 - JPNN.COM
Rupiah melemah sore ini, Kamis (30/7). Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis, bergerak melemah 38 poin atau 0,12 persen.

Mata uang garuda berada di posisi Rp 18.111 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 18.073 per USD.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi harga minyak yang masih bertahan pada level tinggi.

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"Rupiah pada perdagangan hari ini melemah dipengaruhi oleh global berupa menguatnya indeks dolar dan harga minyak yang masih bertahan pada level yang tinggi," katanya di Jakarta, Kamis.

Rully menyebut walaupun tren harga minyak menurun, lanjut dia, tapi masih jauh di atas asumsi harga di APBN, sehingga dikhawatirkan akan berakibat pada defisit fiskal dan perdagangan.

Sentimen lainnya berasal dari hasil pertemuan (Federal Open Market Committee) yang mengarah pada sikap Federal Reserve (The Fed) yang hawkish berdampak pada kenaikan yield obligasi pemerintah, seperti tenor 10 tahun naik 0,5 basis points (bps), lalu tenor 2, 3, dan 6 tahun masing-masing naik 1,2, 1,4, dan 2,6 bps.

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"Tenor 6 tahun naik paling besar, 14 bps, walaupun tidak terjadi capital outflow," ungkap dia.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai rupiah bergerak dalam kisaran terbatas seiring pengumuman kebijakan moneter FOMC AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis, bergerak melemah 38 poin atau 0,12 persen.

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TAGS   USD  rupiah  nilai tukar rupiah  Dolar  The Fed 
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