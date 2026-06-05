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JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Rupiah Jeblok, IHSG Merah, Harga MinyaKita Ikut Naik

Jumat, 05 Juni 2026 – 06:30 WIB
Rupiah Jeblok, IHSG Merah, Harga MinyaKita Ikut Naik - JPNN.COM
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk MinyaKita dalam dua minggu ke depan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk MinyaKita dalam dua minggu ke depan.

Adapun saat ini HET MinyaKita ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter

"Hari ini kami menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk MinyaKita," ujar Budi di Jakarta, Kamis (4/6).

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Namun, Budi mengaku hingga saat ini belum ada keputusan besaran HET terbaru MinyaKita. Penetapan harga terbaru MinyaKita masih akan dibahas lebih lanjut antar kementerian dan lembaga.

Penyesuaian HET didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi.

Hal itu yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut.

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‎‎Selain itu, penyesuaian dilakukan mengingat HET Minyakita telah berlaku lebih dari tiga tahun atau sejak 2024.

Kemendag juga masih mengamati harga tandan buah segar (TBS) yang sempat mengalami penurunan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk MinyaKita dalam dua minggu ke depan.

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TAGS   minyakita  rupiah  CPO  Kemendag 
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