Rupiah Kian Terpuruk, USD Tembus Rp 17.700

Selasa, 19 Mei 2026 – 11:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren pelemahan yang signifikan.

Kondisi pagi ini menunjukkan rupiah dibuka melemah sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan hari Senin (18/5).

Pada perdagangan Selasa (19/5), rupiah dibuka di level Rp 17.679 per dolar AS.

Tekanan terhadap nilai tukar domestik ini terpantau terjadi secara konsisten sejak bursa dibuka.

Nilai tukar rupiah terus melorot hingga menembus ambang batas psikologis di atas Rp 17.700.

Mata uang Garuda tercatat menyentuh level Rp 17.726 per dolar AS pada perdagangan Selasa (19/5) pukul 10.27 WIB.

Pengamat Mata Uang, Ibrahim Assuaibi, sebelumnya mengungkapkan pergerakan rupiah untuk hari ini memang dibuka secara fluktuatif.

Dia memproyeksikan mata uang domestik ini masih akan berakhir di zona merah hingga penutupan pasar nanti.