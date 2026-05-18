Rupiah Loyo Seusai Pertemuan Trump-Xi

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp17.630 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.597 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah terjadi seiring dengan hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinjing yang dinilai tidak banyak membahas solusi terkait perang AS-Iran. Lukman mengungkapkan, rupiah berpotensi kembali melemah merespons sentimen risk off global pada Jumat (15/5). Ia menjelaskan, dolar AS menguat cukup besar di tengah sell off semua aset, termasuk obligasi, saham, crypto, dan mata uang. Hal itu, kata dia, disebabkan oleh kekecewaan investor pada hasil pertemuan Xi dan Trump yang tidak banyak membahas atau memberikan solusi terhadap perang AS-Iran.

Dalam pertemuan tersebut, China menganjurkan agar Selat Hormuz segera dibuka kembali dengan mempertahankan gencatan senjata. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong perdamaian dan memfasilitasi perundingan. Wang Yi menegaskan, China akan terus memainkan perannya untuk mendorong perang segera mereda serta memulihkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, upaya mediasi yang dipimpin Pakistan dengan AS belum gagal. Namun, Araghchi mengakui bahwa upaya tersebut menghadapi jalan yang sangat sulit dengan alasan ketidakpercayaan terhadap Washington dan pesan-pesan Amerika yang kontradiktif. Araghchi menegaskan, Iran tetap berkomitmen pada diplomasi meskipun ia menggambarkan kondisi saat ini sebagai gencatan senjata yang goyah setelah perang baru-baru ini yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran.

Mengutip Anadolu, Trump sendiri menyatakan ketidakyakinan apakah kesepakatan akan segera tercapai antara AS dengan Iran. Pasalnya, negosiasi mengenai program nuklir dan konflik yang sedang berlangsung terus berlanjut tanpa penyelesaian. Menurut beberapa laporan media, Trump diperkirakan akan memutuskan dalam beberapa jam mendatang apakah akan melanjutkan serangan terhadap rezim Iran atau tidak, karena pembicaraan yang bertujuan mengakhiri konflik dan mengatasi program nuklir Iran sejauh ini masih gagal mencapai kesepakatan.

Lukman Leong menambahkan, sentimen tersebut membuat harga minyak mentah dunia kembali naik. Ia menjelaskan, meski China dan AS menyepakati sejumlah kerja sama, respons pasar tidak sekuat kekhawatiran terhadap harga minyak dunia yang tinggi.

Kedua negara dan dunia menginginkan perang berakhir, namun sepertinya sulit bagi Iran melepas ambisi nuklir mereka. Akibatnya, dalam pertemuan Xi dan Trump lebih banyak membahas hubungan bilateral kedua negara. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp17.550 hingga Rp17.650 per dolar AS. (antara/jpnn)



