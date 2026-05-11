Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Rupiah Mata Uang Terlemah Kelima di Dunia, Ekonom: Fondasi Ekonomi Rapuh

Senin, 11 Mei 2026 – 11:48 WIB
Rupiah Mata Uang Terlemah Kelima di Dunia, Ekonom: Fondasi Ekonomi Rapuh - JPNN.COM
KForbes Advisor pada April 2026 menempatkan rupiah sebagai mata uang terlemah kelima di dunia berdasarkan nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat atau USD. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyampaikan Forbes Advisor pada April 2026 menempatkan rupiah sebagai mata uang terlemah kelima di dunia berdasarkan nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat atau USD.

Kurs rupiah bahkan sempat menyentuh kisaran Rp 17.400 per USD, level terburuk dalam sejarah modern Indonesia.

Di saat yang sama, mata uang Kuwait, dinar Kuwait, tetap menjadi mata uang paling bernilai di dunia. Satu dinar Kuwait bernilai lebih dari USD 3. 

Baca Juga:

“Perbedaan ini bukan sekadar soal nominal mata uang, melainkan refleksi dari kualitas pengelolaan ekonomi dan kepercayaan global terhadap suatu negara,” ungkap Achmad dikonfirmasi JPNN.com, Senin (11/4). 

Dia menyebut Indonesia hari ini sedang menghadapi persoalan yang lebih dalam dibanding sekadar fluktuasi kurs. 

"Sebab, pelemahan rupiah adalah alarm bahwa fondasi ekonomi nasional masih rapuh," kata dia.

Baca Juga:

Ketika Rupiah Menjadi Cermin Kepercayaan

Achmad menjelaskan nilai tukar pada dasarnya adalah ukuran kepercayaan. Makin kuat kepercayaan dunia terhadap ekonomi suatu negara, semakin kuat pula mata uangnya. 

Forbes Advisor pada April 2026 menempatkan rupiah sebagai mata uang terlemah kelima di dunia berdasarkan nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat atau USD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rupiah  Ekonomi  Dolar  Mata Uang  Forbes Advisor 
BERITA RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp